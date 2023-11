Real Madrid - Mercato : l'agent de Haaland est au Bernabeu le jour où le club renonce à Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Drôle de coïncidence... Ce mercredi, la Cadena SER a assuré en fin d'après-midi que le Real Madrid renonçait définitivement à recruter Kylian Mbappé. Et ce même si l'attaquant ne prolongeait pas au PSG et se retrouvait libre le 1er juillet. Le Français ne cadrerait ni avec le projet sportif des Merengue, ni avec leurs finances. Quelques heures plus tard, le média Relevo annonce que l'agent d'Erling Haaland, Rafaela Pimenta, se trouve dans les gradins du Bernabeu ce soir pour suivre le match de Champions League contre Braga !

Haaland, nouvelle cible prioritaire du Real ?

Bien sûr, celle qui a succédé à Mino Raiola, travaille pour beaucoup d'autres joueurs, dont certains seront sur le pré ce soir. Mais il n'empêche qu'après l'annonce du renoncement du Real Madrid pour Kylian Mbappé, cette présence interpelle. Car Florentino Pérez n'a jamais caché vouloir recruter l'une des deux futures superstars du football. Et vu qu'il ne veut plus du Français, le Norvégien devient sa cible numéro un...

🚨Rafaela Pimenta, agent de Erling Haaland et bien d’autres joueurs est au Santiago Bernabéu !



(@relevo🥇) — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) November 8, 2023

