Real Madrid - Mercato : l'agent de Camavinga réagit à la rumeur Arsenal

C'est une constante depuis le début de la saison : à chaque fois que Carlo Ancelotti a titularisé Eduardo Camavinga, l'ancien Rennais a déçu et le résultat du Real Madrid n'a pas été satisfaisant. En revanche, quand l'entraîneur italien fait entrer son milieu de terrain en cours de match, il brille et les Merengue gagnent. C'est dur pour l'international français mais c'est la réalité du moment. Cela a incité certains à penser qu'il était frustré et qu'il souhaitait s'en aller. Ce qui intéresserait Chelsea et Arsenal, notamment.

Des inventions, selon l'agent de Camavinga, Joshua Barnett, qui a déclaré à Fabrizio Romano : "Ces rumeurs ne sont pas vraies. Bien sûr, chaque club sur la planète le voudrait mais il est très heureux au Real Madrid et le Real Madrid est très heureux avec Camavinga". Sous contrat jusqu'en 2027, l'ancien Rennais n'est donc pas près de quitter la Maison Blanche !

EXCL — Eduardo Camavinga’s agent Joshua Barnett tells me on Arsenal and Chelsea loan links: “There’s no truth. Of course every club in the world would want him, but he’s very happy in Real Madrid and Real Madrid are very happy with Camavinga”. 🚨⚪️ #RealMadrid



Camavinga stays. pic.twitter.com/ye9phrJ445