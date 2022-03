Real Madrid – Mercato : l'agent de Gareth Bale s'offre un grand déballage

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

De retour au cœur de l'actualité en Espagne après sa prestation XXL lors du barrage Pays-de-Galles – Autriche (2-1), Gareth Bale (32 ans) doit presque s'excuser d'avoir été bon pour son retour de blessure.

Voyant son client en difficulté pour répondre aux médias qui le calomnient et l'accusent de faire passer le Real Madrid au second plan, Jonathan Barnet, l'agent du joueur, est sorti du silence dans The Telegraph pour retourner le problème... Et rappeler que c'était les Merengue qui se passaient sciemment de l'ancien Spur et non l'inverse !

« Il est incroyable que le Real ne le fasse pas jouer »

«Gareth ne sait pas ce qui se passera cet été et tout dépendra du Pays de Galles. Nous n’avons parlé avec personne et il y aura une décision qu’il devra prendre vers le mois de juin. Il est incroyable que le Real Madrid ne le fasse pas jouer, parce qu’il peut encore faire beaucoup, tout le monde l’a vu jeudi soir. S’ils le mettaient dans l’équipe et l’impliquaient, ils auraient un grand joueur mais on vit et on fait avec. Il est le plus grand joueur à avoir joué pour le Pays de Galles et l’un des plus grands que la Grande Bretagne ait jamais produit». Du Jonathan Barnet dans le texte, cash et sans fioritures. Cette saison, Gareth Bale, c'est seulement cinq matchs avec le Real Madrid et de nombreux soucis physiques.

Alexandre Corboz

Rédacteur