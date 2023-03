Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Auteur d'une saison immense avec Naples (12 buts, 13 passes décisives), le géorgien Khvicha Kvaratskhelia (22 ans) a récemment réveillé l'intérêt du grand Real Madrid selon Fabrizio Romano. Cela tombe bien puisque la nouvelle star des Partenopei est plutôt intéressé par la Maison blanche selon son agent Mamuka Jugeli.

Dans un entretien à la chaîne YouTube GeoTeam, le conseiller de Khvicha a d'abord assuré que rien ne se fera sans l'aval du Napoli... Et surtout pas vers un autre club de Série A : « Khvicha aime tout à Naples. Si on décide de quelque chose, Giuntoli sera le premier mis au courant. Je me répète, Kvara ne jouera dans aucun autre club italien après Naples. J’ai parlé avec lui, il me l’a confirmé. Mais je ne suis pas un prophète, je ne sais pas ce qui peut se passer dans 10 ou 15 ans, peut-être que si l’Inter l’appelle il voudra y aller. En revanche, aujourd’hui, il ne veut pas jouer dans d’autres clubs italiens ».

« Lui est pour le Real Madrid »

En revanche, la musique n'est pas la même pour le Real Madrid, un dossier tendu dans la famille Kvaratskhelia : « Son père et moi, on supporte le Barça, mais lui aime le Real Madrid. C’est un joueur pour un club de ce niveau, il peut jouer dans n’importe quelle équipe. Je serais heureux de le voir sous le maillot du Barça, mais lui est pour le Real Madrid ».

Pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, on parle aujourd'hui de sommes pouvant atteindre les 100 M€. Une somme conséquente pour le Real Madrid...