Real Madrid - Mercato : l'offre de Pérez qui pousse Ramos vers le PSG ou CR7

Et si la photo prise par Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo mercredi dernier, au terme de Portugal-Espagne (0-0), était tout sauf anecdotique ? En effet, les deux hommes étaient en froid depuis deux ans et le départ du Portugais à la Juventus Turin. Le capitaine du Real Madrid l'avait taclé dans les médias peu après, la distance empêchant ensuite une explication franche pour mettre les choses au clair. Jusqu'à, donc, ce mercredi 7 octobre, où tout s'est arrangé.

Baisse de 20% de son salaire

Parce que l'Andalou de 34 ans a une idée derrière la tête ? C'est très probable. En effet, El Mundo Deportivo vient de révéler que Florentino Pérez serait prêt à prolonger son capitaine, en fin de contrat en juin, mais d'une année seulement et avec un salaire inférieur de 20%. Cela s'explique évidemment par la crise financière que traverse le monde du football à cause de la pandémie de Covid-19 mais cela peut heurter quand, comme Ramos, on disputer sa 16e saison chez les Merengue.

Du coup, le média catalan confirme que le PSG et la Juventus Turin se tiennent prêts pour l'été prochain, affûtant des offres stratosphériques pour le défenseur central-buteur. Un joueur dont le leadership et le charisme font oublier son grand âge…