Real Madrid – Mercato : l'opération dégraissage est lancée, deux historiques vers la sortie

L'élimination en Coupe du Roi face à Alcoyano, pensionnaire de Segunda B, la 2e division espagnole, est une véritable onde de choc pour le club merengue. Zinédine Zidane est à nouveau sur la sellette et des départs sont à prévoir au sein de l'effectif merengue. Les remplaçants n'ont pas marqué des points face à Alcoyano et parmi eux, deux anciens tauliers seraient de plus en plus proches d'un départ : Marcelo et Isco.

Marcelo et Isco ne devraient pas aller au bout de leur contrat

ABC révèle que la prestation des deux joueurs a fini de convaincre l'état major du club merengue de tourner la page avec eux. Marcelo et Isco sont sous contrat jusqu'en juin 2022. Les deux joueurs souhaiteraient également quitter le Real. Leurs départs en fin de saison semblent vraiment prendre forme.