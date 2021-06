Real Madrid, PSG - Mercato : la Casa Blanca a fixé le prix pour Varane !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Suivi par Manchester United et le PSG, qui souhaiteraient se renforcer en défense centrale, Raphaël Varane arrive à un moment crucial de sa carrière. Après avoir remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018 et tout gagné avec le Real Madrid, l'international français arrive en fin de contrat dans un an chez la Casa Blanca.

Désormais annoncé proche d'un départ étant donné que les discussions pour une prolongation de contrat n'ont rien donné, Raphael Varane a vu le Real Madrid prendre une grande décision. Selon El Partizado de Cope et le Daily Mail, la direction merengue demanderait pas moins de 60 millions d'euros pour son protégé. Une somme qui pourrait refroidir les ardeurs de certains clubs, plombés par la crise économique.