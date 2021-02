Real Madrid - Mercato : la cote de Mbappé n'est pas celle fixée par le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Dans la foulée de l'exploit de Kylian Mbappé au Camp Nou, le Paris Saint-Germain s'est empressé de faire savoir qu'il estimait son joueur à 200 M€. Et qu'à un an de la fin de son contrat, il n'entendait faire aucun cadeau au Real Madrid, à Liverpool et à tout autre grand club européen intéressé par ses services.

Il était à 200 M€ l'année dernière

Mais d'après le spécialiste de l'audit KPMG, les champions de France auraient vu un peu trop grand pour leur joueur. En effet, si elle était bien de 200 M€ l'an dernier, la valeur de Kylian Mbappé serait descendue à 185 M€ cette saison, crise économique oblige. Une information que le Real Madrid ne manquera pas de prendre en considération au moment de négocier avec Nasser al-Khelaïfi.

Harry Kane (Tottenham, 125 M€), Raheem Sterling (Manchester City, 125 M€), Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 118 M€), Neymar (PSG, 115 M€), Mohamed Salah (Liverpool, 115 M€), Marcus Rashford (Manchester United, 115 M€), Kevin de Bruyne (Manchester City, 114 M€), Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 111 M€) et Sadio Mané (Liverpool 110 M€) forment le top 10 derrière le champion du monde.