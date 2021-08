Real Madrid - Mercato : la dernière provocation de Bale concerne Zidane et Mbappé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier soir, les journalistes de l'émission espagnole El Chiringuito ont une nouvelle fois largement débattu de la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. En rappelant que la tendance était davantage à une dernière saison du prodige au PSG avant une arrivée libre chez les Merengue à l'été 2022. De toute façon, ont-ils précisé, Florentino Pérez doit d'abord dégraisser avant de réaliser l'impossible, notamment en vendant Gareth Bale.

Seulement, comme son agent l'a laissé entendre depuis le début de l'été, le Gallois aurait l'intention d'aller au bout de son contrat. Il ne fera aucun cadeau au Real Madrid, n'acceptera aucune destination qui ne lui plait pas et refusera de s'assoir sur sa trentaine de millions annuels. Mais comme il n'a aucune envie de se mettre un peu plus les socios à dos, il aurait promis de réaliser la meilleure saison de sa carrière et montrerait plus d'envie à l'entraînement que depuis son arrivée chez les Merengue. Libéré du "poids" Zinédine Zidane, qui ne lui faisait pas confiance, et désireux de faire oublier le fantasme Mbappé, le gaucher va-t-il réellement casser la baraque ?

🚨🚨 ¡EXCLUSIVA de @alfredoduro1! 🚨🚨



‼ "BALE dice que ESTA va a SER la MEJOR TEMPORADA de su VIDA" #ChiringuitoBale pic.twitter.com/PGyj2uNVcc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 3, 2021