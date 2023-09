Real Madrid - Mercato : la grosse mise au point des Merengue à Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Après avoir rêvé tout l'été, le supporter du Real Madrid a dû se faire une raison : cette fois encore, Kylian Mbappé ne viendra pas. Pendant un an, le poste d'attaquant va donc être occupé par Joselu ou Rodrygo. Dur à vivre quand on a connu Karim Benzema pendant une décennie ou qu'on espérait le joueur du PSG. Mais un article de Marca publié ce dimanche permet de mieux décrypter la stratégie de Florentino Pérez.

Le projet et le prestige avant l'argent

Il y est expliqué que le président a un projet pour le Real Madrid, consistant à attirer les meilleurs joueurs du monde mais sans surpayer. Signer un chèque de 100 M€ pour Jude Bellingham, c'était "normal" et ça a été fait. En faire un de 250 M€ pour Kylian Mbappé était hors de question. Pérez estime que son effectif est le meilleur de la planète et doit servir d'aimants à des Mbappé ou des Haaland. Si le simple projet sportif ne suffit pas alors il sera ravi de voir Endrick endosser le rôle de buteur en chef à compter de l'été prochain. Le Français et le Norvégien jouent dans des clubs dopés financièrement où ils touchent des fortunes. Le Real est également prêt à les couvrir d'or, mais pas autant. Car lui a son prestige à mettre en avant pour les attirer.

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

Estrategia. El Real Madrid trabaja con un proyecto, y ahí entran los mejores, pero lo que no va a hacer es condicionar el futuro por ellos. Si aparecen en el horizonte y son posibles, adelante https://t.co/XeThU1lDhw Lo cuenta @jfelixdiaz — MARCA (@marca) September 3, 2023

