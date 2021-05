Real Madrid - Mercato : la surprenante liste des indésirables de Zidane

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Pour renflouer les caisses et entamer un nouveau cycle, le Real Madrid s'apprête à faire un grand ménage dans son effectif lors du mercato estival. Selon les informations du média madrilène AS, 10 joueurs de la Casa Blanca seraient placés sur le marché des transferts cet été dont le défenseur central français, Raphaël Varane, en fin de contrat en juin 2022 avec le club merengue et courtisé par le Paris Saint-Germain et Manchester United.

En plus de l'ancien joueur du RC Lens, il y aurait Eden Hazard, Gareth Bale, Marco Asensio, Luka Jovic, Isco, Marcelo, Dani Ceballos, Mariano Diaz et Borja Majoral dans cette liste.