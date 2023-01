Real Madrid - Mercato : la liste noire d'Ancelotti dévoilée, cinq joueurs poussés vers la sortie

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

AS dévoile le nom des 5 joueurs qui n'entre plus dans les plans de Carlo Ancelotti pour cette fin de saison, et que le Real Madrid aimerait voir partir en janvier. « La porte est ouverte cet hiver pour Odriozola, Ceballos, Asensio, Hazard et Mariano ». « S'ils pensent que le mieux pour eux c'est de partir, je je les retiendrai pas », a expliqué Carlo Ancelotti ce midi en conférence de presse.

Mariano veux rester

Parmi ces joueurs, Mariano souhaiterait tout de même rester, lui qui a repoussé dernièrement des propositions du Rayo Vallecano, du Celta Vigo et de Fenerbahçe.