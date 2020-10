Real Madrid - Mercato : la presse a déjà attribué son numéro de maillot à Mbappé

Décidément, l'accolade entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé dimanche soir au terme de France-Portugal (0-0) a excité les imaginations du côté de l'Espagne ! Pourtant, on aurait pu croire que ce sont davantage les journalistes italiens et les supporters de la Juventus Turin qui auraient été enthousiasmés par le rapprochement entre les deux superstars… Du côté du Real Madrid, cette image a constitué une sorte de passation de témoin entre une légende merengue et une autre en devenir.

Il portera le 7, comme au PSG

Le site Bernabeu Digital consacre ce soir un article à l'arrivée prochaine de Mbappé dans la capitale espagnole. Pour lui, ça se fera l'été prochain, Florentino Pérez ayant fait en sorte de ne pas dépenser d'argent cet été pour justement pouvoir réaliser un transfert galactique en 2021. Les médias ibériques sont unanimes : si le champion du monde ne décide pas de prolonger au PSG, il sera madrilène la saison prochaine.

Et non seulement il jouera pour le Real Madrid mais, en plus, on sait déjà quel numéro il portera ! En effet, pour BD, il y aura une ère Kylian Mbappé au Real Madrid, comme il y en a eu une Raul et une autre Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs portaient le numéro 7. Pour le natif de Bondy, le chemin est donc tout tracé : il continuera avec le même flocage que celui qui est le sien actuellement au PSG (il porte le 10 chez les Bleus) !