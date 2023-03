Real Madrid - Mercato : la réponse fracassante de Valverde aux rumeurs sur son avenir

Même s'il est un peu moins tranchant que la saison dernière, à l'image de son équipe, Federico Valverde demeure l'un des meilleurs joueurs à son poste. Que Carlo Ancelotti l'aligne à celui où il a été formé, c'est-à-dire au milieu de terrain, ou sur l'aile droite comme lors du premier semestre 2022. L'Uruguayen n'a que 24 ans, encore une belle marge de progression mais il est déjà impressionnant. Et il sait également ce qu'il veut, à savoir faire toute sa carrière européenne au Real Madrid.

Interrogé sur l'intérêt de clubs anglais pour lui il y a deux ans, intérêt qui s'est propagé à d'autres grands clubs depuis, l'ancien joueur de Penarol a été très clair : "S'ils veulent me faire sortir du Real Madrid, ils devront me tuer !". Arrivé en 2016 en provenance d'Uruguay, Valverde est lié à la Maison Blanche jusqu'en 2027. A priori, ce n'est pas avec lui que les négociations pour une prolongation seront les plus difficiles pour Florentino Pérez...

Fede Valverde on his future: “If they want me out of Real Madrid… they will have to kill me”. ⚪️🇺🇾 #RealMadrid



Valverde’s departure was not a topic, not even when English clubs approached him two years ago. pic.twitter.com/YhjRqU4Hn4