Real Madrid – Mercato : la rumeur PSG, un leurre du clan Ramos pour piquer Perez ?

Il y a quelques heures, dans l'émission El Chiringuito, on apprenait que le Paris Saint-Germain gardait un œil sur Sergio Ramos (34 ans), en fin de contrat au Real Madrid l'été prochain et pour qui les discussions contractuelles n'avaient pas encore démarré. D'après ce média, le club dirigé par QSI serait même prêt à offrir un pont d'or pour le faire venir.

Une rumeur curieuse dans la mesure où le PSG, durement impacté par la Covid-19 et qui a érigé pour priorité d'obtenir les prolongations de Neymar Jr et Mbappé, n'a pas prévu de faire de folie prochainement comme l'avait rappelé mardi dernier Leonardo en réponse à la rumeur Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin).

Une rumeur qui sort à un drôle de moment

Il semblerait plutôt que cette rumeur Sergio Ramos, arrivée tout droit d'Espagne, soit surtout téléguidée par l'entourage du capitaine de la Roja. Il faut dire que le timing est des plus étonnant alors que El Chiringuito annonce que des discussions entre l'entourage du défenseur de 34 ans et Florentino Perez doivent justement avoir lieu lundi prochain pour évoquer un nouveau bail.

Simple coup de pression ou contact sérieux ? On devrait y voir un peu plus clair puisque c'est justement lundi que Sergio Ramos doit honorer une conférence de presse en sélection espagnole... Et que Florentino Perez doit parler dans le même temps du côté de Madrid.