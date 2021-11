Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Présent à l'Assemblée générale des Socios conciliateurs du Real Madrid pour évoquer le dossier Santiago Bernabeu, Florentino Perez s'est voulu très offensif face à son auditoire. Comme Frank McCourt (OM) quelques jours plus tôt, le président merengue s'est lancé dans une diatribe sur les clubs-Etats, attaquant notamment le PSG sur le dossier Kylian Mbappé.

D'accord avec McCourt (OM), Florentino s'en prend aux clubs-Etats

« Nous essayons de faire venir les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, ils vous demandent 200 millions et puis non. Ils ne vendent pas. En ce moment, il y a une folie à cause des clubs-États. C'est impossible de rivaliser », a lâché un Florentino fataliste.

Reste que, contrairement au propriétaire américain de l'OM, le président merengue a une autre solution que de se plaindre du manque d'équité : réclamer à nouveau la création d'une Super League pour doper les revenus de son club et imposer son propre cadre avec le fair-play financier : « Ce que je veux, c'est que nous ayons les mêmes conditions. Vous devez investir ce que vous gagnez, pas ce qui vient de l'extérieur. Nous allons nous battre pour changer cela. Ce n'est pas le principe des valeurs du sport. Je me suis battu depuis que je suis venu ici », a-t-il lâché avec fermeté.

