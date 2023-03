Real Madrid - Mercato : le Bayern offre le remplaçant d'Ancelotti sur un plateau

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

C'est officiel depuis ce vendredi : le Bayern Munich a relevé Julian Nagelsmann de ses fonctions et nommé Thomas Tuchel à sa place. L'entraîneur paye de mauvais rapports avec de nombreux joueurs au sein du vestiaire. Les dirigeants bavarois, qui voient arriver les quarts de finale de la Champions League mais également un choc au sommet contre le Borussia Dortmund en Bundesliga juste après la trêve internationale, n'ont pas voulu risquer une implosion dans le sprint final. Ils ont estimé que le meilleur moment pour changer, c'était maintenant.

Ce coup de tonnerre pourrait avoir des répercussions jusqu'en Espagne. En effet, tous les médias ibériques ont rappelé que Nagelsmann avait failli s'engager en 2018 avec le Real Madrid, après le premier départ de Zinédine Zidane. Mais il ne s'estimait alors pas encore prêt et était resté à Hoffenheim, avant de filer à Leipzig (2019) puis au Bayern (2021). Le Real, lui, avait opté pour Julen Lopetegui, une option désastreuse. D'après Sport, la Maison Blanche serait toujours intéressée par Nagelsmann. Et comme l'avenir de Carlo Ancelottin, lié jusqu'en 2024, tient à une victoire en Champions League, les planètes pourraient enfin s'aligner entre le Real et l'entraîneur allemand.