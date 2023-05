Real Madrid : le Brésil attend Ancelotti jusqu’en 2024

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Depuis le départ de Tite, le nom de Carlo Ancelotti est associé avec la sélection brésilienne. En poste avec le Real Madrid, le technicien italien ne semble pas vouloir quitter le navire et il aurait toujours avoir la confiance de ses dirigeants malgré aucun gros titre majeur cette saison. Selon les informations de Marca, deux jours après la défaite contre Manchester City, Florentino Pérez, Carlo Ancelotti et José Ángel Sánchez comme témoin, se seraient rencontrés pour parler du présent et du futur de l'équipe madrilène et surtout de l'entraîneur italien.

« Ils ont parlé de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, de ce qui est en cours, de la confiance mutuelle comme élément de base pour la continuité d'un projet, de la nécessité de faire quelques changements », révèle le quotidien sportif.

Une rencontre surveillée à Rio

Le président de la fédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues, attendrait de voir la couleur après la rencontre entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti. Il attendrait la fin officielle de la saison pour voir si son souhait obsessionnel de voir l'Italien à la tête des quintuples champions du monde peut devenir une réalité.

Selon la même source, la foi de Rodrigues en Ancelotti est telle que l'attente ne se limite pas à l'été 2023, le délai serait prolongé jusqu'en 2024. « La condition est qu'il prenne en charge l'équipe nationale une fois la Copa América de l'année prochaine terminée, qu'il se qualifie d'abord et qu'il conduise ensuite le Brésil à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique », annonce Marca. Affaire à suivre !