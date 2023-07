Real Madrid : le Brésil tient son intérimaire en attendant Ancelotti

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Après de nombreuses tentatives pour le convaincre de quitter le Real Madrid plus tôt, le Brésil s'est résolu à voir Carlo Ancelotti aller au bout de son contrat avec les Merengue. Si tout se passe bien pour l'Italien, il quittera la Maison Blanche en juin 2024, après trois années de bons et loyaux services au cours desquelles il a d'ores et déjà tout gagné (Supercoupe d'Espagne, Liga et Champions League en 2021-22, Supercoupe d'Europe, Mondial des Clubs et Coupe du Roi en 2022-23). Après cela, il traversera l'Atlantique pour vivre une expérience unique.

Diniz pourra continuer d'entraîner Fluminense

Mais d'ici là, la sélection brésilienne va avoir besoin d'un entraîneur, notamment pour préparer la prochaine Coupe América, qui se déroulera aux Etats-Unis l'été prochain. Selon le puissant média sud-américain Globo Esporte, la CBF a décidé de confier la Seleçao à Fernando Diniz, qui est actuellement en poste à Fluminense, avec qui il a remporté le championnat carioca 2023 et qu'il a qualifié pour les 8es de finale de la Copa Libertadores en terminant devant River Plate. Diniz pourra continuer à diriger les Rouge et Vert en plus de la sélection.

Les résultats du Real Madrid lors de la saison 2022-23

Le Brésil a enfin trouvé son nouveau sélectionneur... Le temps qu'Ancelotti arrive https://t.co/GWK0McvsRS — Foot Mercato (@footmercato) July 4, 2023

Podcast Men's Up Life