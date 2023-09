Real Madrid - Mercato : le chouchou d'Ancelotti bientôt prolongé !

Avec Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, le Real Madrid s'est assuré d'un milieu de terrain hautement compétitif pour la décennie à venir. Ce qui a donné des idées à Chelsea cet été, les Blues ayant tenté de recruter Federico Valverde. Dans le système à trois milieux de Carlo Ancelotti, l'Uruguayen n'avait pas forcément sa place, sur le papier. Mais c'était oublier que l'Italien l'a à la bonne. En 2021-22, il n'avait pas hésité à l'aligner au poste d'ailier droit tellement il le trouve important pour son équipe.

Le Real n'a pas voulu lâcher Valverde et, de toute façon, l'ancien du Penarol ne souhaitait pas partir. Il a répété plusieurs fois qu'il était très heureux, au Real comme à Madrid. Mais les dirigeants de la Maison Blanche tiennent quand même à blinder son contrat, qui court jusqu'en 2027. Selon Ekrem Konur, des négociations vont débuter pour une prolongation, certainement assortie d'une augmentation. Ainsi, Chelsea, Manchester City ou l'Arabie Saoudite ne pourront pas acheter le couteau suisse préféré d'Ancelotti.

