Real Madrid – Mercato : le clan Tchouaméni dément l'accord, le milieu des Bleus ouvre la porte au PSG !

Alors qu'un journaliste de DAZN a annoncé que Florentino Perez tenait déjà l'accord de trois joueurs (Mbappé, Haaland, Tchouaméni) pour renforcer le Real Madrid l'été prochain, l'entourage du milieu de terrain des Bleus et de l'AS Monaco est sorti du silence.

Dans les colonnes du Parisien, le clan Tchouaméni a démenti « tout accord formel » concernant un futur contrat chez les Merengue. Une manière d'ouvrir la porte à la concurrence alors que le PSG est poussé par de nombreux observateurs à s'intéresser à l'ancien Bordelais, excellent vendredi lors de France – Côte d'Ivoire (2-1).

Aurélien Tchouaméni’s agent has denied to Le Parisien any agreement on personal terms with Real Madrid. 🔴🇫🇷 #transfers



Real are following Tchouaméni’s performances with Monaco since long time alongside two Premier League clubs and PSG but there’s nothing agreed with any club.