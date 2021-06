Real Madrid - Mercato : le dossier Ramos donne des maux de tête à Pérez

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Capitaine emblématique du Real Madrid ces dernières saisons, Sergio Ramos est à un tournant de sa carrière. En fin de contrat avec la Casa Blanca, le défenseur central pourrait bel et bien quitter son club de cœur dans les prochains mois pour rejoindre Manchester City ou le PSG, deux clubs qui se montreraient très intéressés par son profil. Mais si la tendance est à un départ, l'international espagnol n'aurait pas dit son dernier mot.

Et pour cause, selon les informations d'AS, Sergio Ramos aurait toujours l'intention de rester au Real Madrid. Cependant, les recommandations du principal intéressé devront être respectées par le président du club, Florentino Pérez. Pour rappel, le défenseur souhaiterait parapher un contrat de deux saisons supplémentaires et ne pas être touché par une baisse des salaires. Telle était et sera toujours la condition pour continuer l'aventure à Madrid. Loin d'être sur la même longueur d'ondes que l'Espagnol, Florentino Pérez va-t-il finalement céder à sa demande ?