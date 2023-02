Real Madrid - Mercato : le meilleur joueur du Calcio dans le viseur merengue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Fort de ses 17 points d'avance sur l'Inter Milan, le Napoli va réaliser l'exploit improbable de remporter un troisième Scudetto. On pensait que seul Diego Maradona était en mesure d'offrir le titre de champion d'Italie aux Parténopéens (1987, 1990), on se trompait. La bande à Spalletti réalise un parcours incroyable, avec 21 victoires en 24 journées grâce à des joueurs que l'on n'attendait pas à un tel niveau comme Victor Osimhen, Franck Zambo Anguissa ou Khvicha Kvaratskhelia.

Débarqué dans l'anonymat le plus total l'été dernier, l'ailier géorgien a mis tout le monde d'accord avec ses 10 buts et 11 passes décisives en 20 matches de Serie A. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le SSCN, il vaudrait aujourd'hui 60 M€, soit six fois sa valeur de l'été dernier. D'après Fabrizio Romano, le Real Madrid aurait flashé sur lui et rêverait de l'ajouter à son attaque. Car Kvaratskhelia, s'il préfère évoluer dans le couloir gauche, est ambidextre et peut donc aussi arpenter le couloir droit. Une attaque Vinicius Jr-Benzema-Kvaratskhelia ferait des ravages. Mais pour l'avoir, Florentino Pérez va devoir se montrer très persuasif car le patron du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a déclaré son joueur intransférable. Il veut bâtir un grand Napoli, capable de régner longuement sur l'Italie, avec le Géorgien en porte-drapeau. Pas gagné, donc.