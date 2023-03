Real Madrid - Mercato : le nouvel exploit de Kvaratskhelia

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Inconnu l'été dernier, hormis de Willy Sagnol, sélectionneur géorgien qui l'avait recommandé à plusieurs clubs de L1, Khvicha Kvaratskhelia est aujourd'hui connu de tous. L'ailier gauche va réussir l'exploit phénoménal d'offrir un troisième Scudetto au Napoli, dont on pensait qu'il ne remporterait plus jamais la Serie A après le départ de Diego Armando Maradona au début de la saison 1990-91. Mais le Géorgien est arrivé et son duo avec Victor Osimhen a dynamité toutes les défenses italiennes. Dont celle de l'Atalanta, vaincue 2-0 au San Paolo ce soir, ce qui permet au SSCN de reprendre 18 points d'avance sur l'Inter Milan.

Face à la Dea, c'est Kvaratskhelia qui a ouvert le score à l'heure de jeu. Bien servi par Osimhen, il a feinté la frappe à deux reprises, mettant trois adversaires dans le vent, avant de marquer d'une puissante frappe du droit. Du grand art, encore une fois. Et la confirmation, pour les dirigeants du Real Madrid, qu'il a largement le talent pour intégrer l'effectif merengue dans les années à venir. Kvaratskhelia ne sera pas trop difficile à convaincre puisqu'une vidéo de lui plus jeune le montre en train de dire qu'il est tombé amoureux du Real car son joueur préféré était Guti. Il faudra par contre un très gros chèque pour le déloger du SSCN...