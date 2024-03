Real Madrid Mercato : le PSG attend un dédommagement XXL de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Traité différemment par Luis Enrique depuis l’annonce de son départ du PSG en fin de saison, Kylian Mbappé continue malgré tout d’entretenir de bonnes relations avec les dirigeants du club francilien.

Le PSG espère récupérer 100-150 M€

Présent à l’Élysée au moment de la réception de l’Emir Al-Thani la semaine dernière, Mbappé serait bel et bien prêt à un énorme cadeau à son départ du PSG et au moment de rejoindre le Real Madrid. En effet, le capitaine de l’équipe de France aurait donné son accord pour rétrocéder à son club actuel une partie de sa prime à la signature en dédommagement de son départ libre.

Selon AS, le PSG attendrait de Kylian Mbappé – qui a déjà renoncé à 80 M€ de sa prime de fidélité – qu’il lui donne entre 100 et 150 M€ du pont d’or qu’il recevra à son arrivée chez les Merengue. Bien qu’il soit prêt à compenser une partie de son non transfert, pas sûr que « KM7 » ne se montre quand même aussi généreux…

