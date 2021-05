Real Madrid – Mercato : le PSG fait un retour en force dans le dossier Ramos !

Zapping But! Football Club Real Madrid - Chelsea : le comparatif de la valeur des effectifs

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos (35 ans) tarde à prolonger au Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, les discussions se sont enlisées entre le capitaine des Merengue et Florentino Perez, lequel a formulé une offre de contrat de seulement un an avec une baisse de salaire.

Si Sergio Ramos continue de privilégier le Real Madrid et attend un contrat de deux années supplémentaires pour dire « oui », la patience du capitaine a ses limites, lui qui s'est fixé l'échéance de la fin de saison le 23 mai pour se décider.

Le PSG plus que jamais prêt à dégainer ?

A l'affût sur le dossier et en contact régulier avec le frère et agent du joueur René, le PSG se prépare à un retour en force. D'après Foot Mercato, Leonardo pourrait prochainement formuler une offre de contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option, « le tout accompagné d'un salaire conséquent et d'une prime à la signature à huit chiffres » ajoute le site internet. Une offre « largement plus alléchante » que celle du Real Madrid. Affaire à suivre.