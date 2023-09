PSG, Real Madrid - Mercato : le Qatar prépare une nouvelle offensive pour satisfaire Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Hier soir, lors de France-Irlande (2-0), la connection Mbappé-Tchouaméni a plutôt bien fonctionné, puisque non seulement l'attaquant a été passeur décisif sur le but du milieu mais, en plus, le Madrilène a souvent recherché le Parisien. Et cela semble avoir donné des idées aux dirigeants du PSG. Ou, plutôt, cela leur a rappelé des souvenirs. Car, à en croire Foot Mercato, le club de la capitale aurait l'intention de recruter Aurélien Tchouaméni mais également Eduardo Camavinga l'été prochain.

Tchouaméni et Camavinga pas forcément intéressés

Cet intérêt est triple puisqu'en plus de renforcer le milieu, il permettrait d'inciter Kylian Mbappé à rester et franciserait un peu plus l'effectif parisien. Mais le Real Madrid ne l'entend évidemment pas de cette oreille. Et les deux joueurs non plus. Tchouaméni comme Camavinga se sentent bien chez les Merengue et n'ont aucune envie de rentrer en France. D'ailleurs, ils avaient tout deux repoussé le PSG au moment de leurs départs respectifs de Monaco et de Rennes. Néanmoins, le PSG est décidé à bâtir la meilleure équipe possible avec des joueurs français et il tentera tout de même sa chance, selon Foot Mercato.

