Real Madrid - Mercato : le PSG s’est invité dans les adieux de Casemiro !

L’émotion était palpable aujourd’hui pour le départ de Casemiro (31 ans). Comme indiqué ces derniers jours, le milieu de terrain brésilien a quitté le Real Madrid pour signer à Manchester United contre un chèque rondelet (72 + 13 M€). Le club espagnol a organisé une conférence de presse pour officialiser cette grande mais triste nouvelle.

« Je m’en vais avec la sanction de bonheur et du devoir accompli, a-t-il analysé. J’ai parlé avec mon agent après la finale de la Ligue des champions et j'ai eu la sensation que mon cycle était terminé ici. Maintenant, je recherche de nouveaux défis et j’ai encore très envie. Ce fut difficile de parler avec le président... Kroos m’a envoyé un message à 4h du matin pour savoir si c’était vrai ! »

Casemiro lorgnait l’Angleterre depuis quelque temps et a repoussé une offre juteuse du PSG. « Je voulais jouer en Premier League. Si j’avais voulu partir pour l’argent, je l’aurais fait il y a quatre ou cinq ans, a-t-il révélé. Ceux qui pensent que l’argent me motive me connaissent mal. Maintenant, le Real Madrid continuera de gagner sans moi, c’est le meilleur club du monde. Quitter la Ligue des champions pour la Ligue Europa à Manchester United ? Je signe dans un très grand club. »