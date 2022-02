Real Madrid - Mercato : le PSG va bien se venger pour Mbappé avec un taulier merengue !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG tente tout ce qui est en son pouvoir pour prolonger Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin. Salaire exorbitant, durée minimale, privilèges sur et en dehors du terrain... Tout y passe ! Et on comprend les dirigeants parisiens, vu le rendement incroyable du champion du monde depuis le début de la saison. Rien qu'hier, c'est lui qui a assommé l'AS Saint-Etienne avec son doublé et sa passe décisive (3-1). Mais rien n'y fait, Mbappé devrait bien s'engager avec le Real Madrid en juin.

Ce qui devrait inciter le PSG à se venger. Les dirigeants qataris voudraient recruter l'un des tauliers des Merengue en représailles. D'après le média espagnol El Nacional, ils auraient dans le viseur la sentinelle brésilienne Casemiro (30 ans). Sous contrat jusqu'en 2025, il pourrait être libéré moyennant 40 M€. La Juventus est aussi sur le coup. Le profil de Casemiro manque au PSG dans sa quête de la Champions League. C'est peut-être même la dernière pièce manquant au puzzle...