Real Madrid - Mercato : le Real n’est que le plan B de Gnabry !

À une saison de la fin de son contrat au Bayern Munich, Serge Gnabry (26 ans) n’a pour l’instant pas prolongé son bail en Bavière. L’ailier allemand serait en plus pisté par le Real Madrid ou encore Manchester United. Mais le club bavarois veut absolument prolonger son joueur et attend toujours de trouver un accord avec l'international allemand, auteur de 17 buts toutes compétitions confondues la saison dernière avec le Bayern.

Selon AS, Serge Gnabry se sent bien en Bundesliga et se verrait bien prolonger avec le Bayern Munich cet été. Les Bavarois seraient optimistes sur ce dossier et pensent que l’Allemand finira par signer un nouveau contrat rapidement. L’opération pourrait se finaliser la semaine prochaine, lorsque Serge Gnabry reviendra de vacances pour débuter la préparation de la nouvelle saison avec son club. Un transfert au Real Madrid ne serait donc pas d'actualité.

Serge Gnabry connait l’intérêt du Real Madrid à son égard, mais favorise tout de même une prolongation avec le Bayern Munich. @diarioas pic.twitter.com/kZgogYGZ0w — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFRA) June 29, 2022

Pour résumer Dans les petits papiers du Real Madrid, Serge Gnabry (26 ans), ferait d’une prolongation au Bayern Munich sa priorité, à un an de la fin de son contrat en Bavière. Les Bavarois seraient optimistes sur ce dossier et pensent que l’Allemand finira par signer un nouveau contrat rapidement.

