Real Madrid – Mercato : le sort de Toni Kroos déjà ficelé en interne ?

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti va-t-il perdre l'un des cadres de son équipe l'été prochain ? En fin de contrat avec le Real Madrid le 30 juin prochain, Toni Kroos laisse planer le doute sur son avenir. À 32 ans, le milieu de terrain allemand, au club depuis 2014, avait déclaré en novembre dernier à Movistar : « Je veux continuer à donner le meilleur de moi-même, et pour moi, le club passe avant tout ».

Le Real Madrid confiant

Et selon les informations du journal espagnol AS, Toni Kroos ne devrait pas prendre sa retraite l'été prochain, à la fin de son bail avec le Real Madrid. Va-t-il prolonger dans les mois à venir ? Le quotidien assure que du côté de Valdebebas, « on s'attend à ce qu'il soit là la saison prochaine ». À voir donc si le champion du monde 2014 sera bel et bien prêt à rempiler pour une saison supplémentaire au moins avec les Merengue.