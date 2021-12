Real Madrid - Mercato : le successeur de Messi et CR7 bientôt là, Pérez se frotte déjà les mains

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Samuel Eto’o fait partie de ceux qui ont accueilli le 7e Ballon d’Or de Lionel Messi avec un sourire en coin. Grand fan de l’attaquant argentin du PSG (34 ans), le Camerounais suit assez l’actualité du ballon rond pour savoir que ce prix a fait polémique mais que rien n’est non plus scandaleux à l’accorder à celui qui est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps.

Les pro Cristiano Ronaldo (36 ans) ne l’entendront évidemment pas de cette oreille, mais que ces derniers se rassurent : un joueur pourrait mélanger les deux grands rivaux dans le futur, un certain Kylian Mbappé (22 ans). Selon Eto’o, le buteur du PSG sera en effet l’élu pour prendre la relève de CR7 et Messi au cours de la prochaine décennie.

« Il est là et il est arrivé à un bon moment, dans lequel Messi et Cristiano, les dieux du football, sont au crépuscule de leur carrière en raison de leur âge et Mbappé arrive, a-t-il expliqué au quotidien madrilène As. J'espère que ce sera le joueur le plus important pour les 10 ou 15 prochaines années. Il a tout pour être ce joueur unique dont le football a besoin après ces deux monstres. » Le Real Madrid, proche d’enrôler le crack du PSG, peut se frotter les mains.

Revista de prensa del 1 de diciembre https://t.co/vmLfjpCUY3 — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) December 1, 2021