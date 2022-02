PSG, Real Madrid - Mercato : les deux raisons qui font trembler les Merengue dans le dossier Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Même si Kylian Mbappé a bien dit qu'il ne prendrait pas sa décision tout de suite concernant l'avenir, il ne se passe pas un jour sans qu'un média espagnol ne parle de l'avenir de la star du PSG - en grande forme actuellement – et ne disserte de ses chances de rejoindre le Real Madrid.

En évoquant le record de Cavani au PSG (200 buts alors qu'il n'en est qu'à 156) comme un objectif possible à atteindre avant de quitter Paris, le natif de Bondy a ouvert la voie à une prolongation dans la Capitale. Une annonce qui inquiète réellement du côté de Madrid où on espérait pouvoir le récupérer libre en juin prochain.

Une condition freine le départ de Mbappé au Real Madrid

Dans son édition du jour, Marca rajoute une crainte sur les peurs déjà existantes au Real Madrid : que Kylian Mbappé ne trouve pas d'accord contractuel chez les Merengue ! Si l'offre est déjà préparée sur mesure pour le Champion du Monde avec le plus gros salaire du club et une prime à la signature, le pont d'or du PSG est aussi tentant... Et il reste l'épineuse question des droits à l'image du joueur.

Si le Real Madrid souhaite récupérer au moins 50% des droits de Kylian Mbappé, dans l'entourage du Bondynois on aimerait qu'une exception soit faite comme cela était le cas à l'époque avec Cristiano Ronaldo. Par ailleurs, dans les négociations menées avec les avocats de la famille Mbappé, la mère du joueur Fayza, aimerait que son fils puisse bénéficier d'un pourcentage sur les ventes de maillots. Une condition qui fait tousser Florentino Perez. Pour le Real, c'est donc loin d'être gagné...