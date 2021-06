Real Madrid - Mercato : les agents de Ramos se sont bien rapprochés du PSG !

Elle était aussi lunaire que chargée émotionnellement, la conférence de presse de Sergio Ramos ! En larmes, le défenseur central de 35 ans a annoncé qu'il quittait son club depuis seize ans alors qu'il voulait finalement prolonger et qu'il n'en faisait pas une question d'argent. Florentino Pérez, qui était juste à côté, a été chargé comme jamais et a eu droit à des regards noirs de l'assistance.

Ramos voit plein d'avantages à aller à Paris

Reste désormais une inconnue : où jouera Ramos la saison prochaine ? L'Andalou a annoncé qu'il était hors de question d'aller à Barcelone et qu'un retour à Séville n'était pas non plus à l'ordre du jour. Manchester United est un club qui revient souvent dans les discussions autour de son avenir, de même que le Paris Saint-Germain.

Et justement, selon AS, les agents de Ramos ont pris contacts avec les dirigeants parisiens. Et l'intérêt serait réciproque ! Paris voudrait un troisième défenseur central de très haut niveau pour l'intégrer à la rotation avec Marquinhos et Presnel Kimpembé. Quant à Ramos, il verrait d'un bon œil la possibilité de retrouver d'anciens coéquipiers (Navas, Di Maria), d'arriver dans un vestiaire avec beaucoup d'hispaniques et dirigé par un Argentin. Sans compter que Paris offre un cadre de vie un peu plus sympathique que Manchester et qu'avec les moyens du Qatar, il pourrait obtenir le salaire que lui a refusé Pérez (12 M€ par an). AS annonce une avancée dans les prochains jours.

