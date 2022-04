Real Madrid - Mercato : les dates de la signature et de l'officialisation de Rüdiger sont connus !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Sauf retournement de situation, Antonio Rüdiger devrait être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, le défenseur central allemand aurait trouvé un accord avec le club merengue pour une arrivée libre cet été.

Antonio Rüdiger devrait signer un contrat de quatre ans plus une année en option en faveur de la Casa Blanca où il devrait toucher un salaire annuel entre 9 et 10 millions d'euros et une prime à la signature entre 15 et 20 millions d'euros. Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, la signature devrait se faire dans les prochains jours tandis que l'officialisation devrait se faire à l'issue de la saison.

The agreement between Antonio Rüdiger and Real Madrid will be signed in the next few days as expected. New contacts to prepare the paperworks. Deal until June 2026. ⚪️🤝 #RealMadrid



No announcement before the end of the current season but… here we go confirmed! ⏳ pic.twitter.com/yxAjD8gDMA