Real Madrid - Mercato : les détails du contrat de Bellingham dévoilés !

Cette semaine, un accord de principe aurait été trouvé entre toutes les parties pour le transfert du milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, au Real Madrid.

Un contrat de 6 ans et une clause libératoire astronomique pour Bellingham

Alors que le coût du transfert s'élèverait entre 100 et 120 millions d'euros, l'international anglais (24 sélections) devrait signer un contrat de six ans en faveur de la Maison Blanche, soit jusqu'en juin 2029, et sa clause libératoire devrait s'élever à 1 milliard d'euros, si l'on en croit les informations de la Cadena SER.

🚨 Les détails du contrat de Jude Bellingham au Real Madrid :



▫️ Durée de 6 ans

▫️ Clause libératoire à 1 milliard d'euros



(@La_SER) pic.twitter.com/z7ExgVgWEa — Actu Foot (@ActuFoot_) May 5, 2023

Pour résumer Alors qu'un accord de principe aurait récemment été trouvé entre toutes les parties pour le transfert de Jude Bellingham au Real Madrid, les détails du contrat que l'Anglais devrait signer à la Casa Blanca ont fuité.

