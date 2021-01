Real Madrid - Mercato : les hésitations de Mbappé plongent le club dans l'embarras

Ce jeudi, Marca consacre sa Une à Kylian Mbappé en titrant que le Real Madrid attend un geste de sa part. Les Merengue reçoivent chaque jour des signaux contradictoires. Un coup, c'est sûr, l'attaquant va prolonger au PSG ; le suivant, c'est sûr, il en a marre de la Ligue 1 et souhaite signer dans son club de cœur.

En réalité, comme l'explique le quotidien madrilène, la stratégie du champion du monde est limpide : conscient que la crise du Covid-19 a rebattu les cartes, il attendra le dernier moment, soit la fin de la saison, pour voir qui du Real Madrid ou du PSG lui présentera le meilleur projet sportif pour les années à venir. Celui qui montera la meilleure équipe aura gagné.

Mais là où c'est un peu l'histoire du chien qui se mord la queue, c'est que Parisiens comme Merengue ont besoin de savoir ce que va faire Mbappé pour avancer ! Ainsi, le Real Madrid conservera Zinédine Zidane coûte que coûte si l'attaquant débarque. S'il ne vient pas, il n'hésitera pas à changer de coach dans le cas où la Liga ou la Champions League ne serait pas soulevée en fin de saison. Quant au PSG, il ne recrutera pas de la même façon s'il encaisse les 150 M€ à 200 M€ attendus pour la vente de Mbappé ou s'il doit accorder un salaire royal à sa star ayant prolongé. En bref, Mbappé qui prend son temps, ça n'arrange ni le PSG, ni le Real Madrid !

