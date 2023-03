Real Madrid - Mercato : les Merengue devancent Manchester City pour une recrue prometteuse

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Enorme lors du dernier Mondial avec l'équipe de Croatie, Josko Gvardiol (RB Leipzig, 21 ans) fait partie des jeunes défenseurs les plus courtisés de la planète et l'été 2023 promet d'être animé pour l'international dalmate, proche d'un transfert à Chelsea pour 60 M€ l'été dernier et qui est désormais dans l'oeil de nombreux grands clubs européens.

Si l'on en croit le journaliste de Bild, Christian Falk, un club a toutefois un gros temps d'avance pour Gvardiol : le Real Madrid. « L'intérêt du Real Madrid pour Josko Gvardiol est palpable. Ils mettent la pression en vue d'une éventuelle transaction. Pour le joueur, il semble que le Real Madrid soit son premier choix », a expliqué le journaliste allemand.

Gvardiol vise le Real, la réciproque est vraie

Dans ce dossier, plusieurs clubs dont Manchester City sont sur les rangs mais Josko Gvardiol privilégie aujourd'hui assez nettement les Merengue sur ses autres pistes. Capable d'évoluer aussi bien au poste d'arrière gauche que dans l'axe, le Croate devrait être une priorité de la Maison blanche l'été prochain. Reste à savoir combien Florentino Perez serait prêt à mettre pour convaincre le Rasenball de lâcher sa pépite... Pour rappel, le boss du Real ne souhaite plus « surpayer » les joueurs mais vise des profils jeunes pour les dix ans à venir. Gvardiol colle parfaitement à ce type de projet.