Real Madrid – Mercato : les Merengue ont ciblé une pépite de Premier League

Et si après avoir officiellement enrôlé Endrick, la pépite de Palmeiras pour une arrivée en 2024 pour un montant de 35M€ plus 25M€ de bonus supplémentaires, le Real Madrid s'offrait un autre crack ? Véritable dénicheur de talents, la Maison Blanche serait attentive à la situation d'un jeune joueur de Premier League, qui s'est révélé ces dernières semaines sur les pelouses anglaises.

Selon Defensa Central, le club de Florentino Pérez surveillerait la situation d'Alejandro Garnacho (18 ans), le jeune attaquant de Manchester United, auteur d'un but cette saison en Premier League et d'un autre en Ligue Europa. L'international argentin U20 sera en plus libre de tout contrat en juin prochain, lui qui n'a pour l'instant pas prolongé son bail chez les Red Devils. Affaire à suivre...