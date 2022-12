Real Madrid - Mercato : les Merengue ont infligé une humiliation terrible au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Hier soir, les journalistes d'El Chiringuito ont débattu du recrutement d'Endrick par le Real Madrid. Rendu officiel, l'accord entre l'attaquant de 16 ans, Palmeiras et les Merengue prévoit une indemnité de 60 M€ et une arrivée en Espagne à sa majorité, à l'été 2024. Concernant l'importance du transfert, il a été dit que le PSG proposait plus, à la fois en transfert et en salaire pour le joueur. Ce serait donc un vrai choix sportif de sa part.

Un choix sportif qui a fait une victime majeure : le FC Barcelone ! En effet, les Blaugranas, qui s'étaient lancés dans la bataille dès le début avant de se mettre légèrement en retrait, ont fait un retour en force ces dernières semaines. Au point que Xavi lui-même l'avait évoqué lors d'une interview. L'entraîneur du Barça avait expliqué qu'il avait rencontré le joueur et son entourage pour leur détailler le plan du club afin d'en faire une star mondiale. Et que la balle était désormais dans son camp. Moins de deux semaines après, Endrick a lancé la balle dans le camp du Real. Sacré humiliation...