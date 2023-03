Real Madrid - Mercato : les Merengue ont supervisé le nouveau Messi, ciblé par le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Récemment, nous avons relayé les propos de l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, à propos de son prodige Florian Wirtz, suivi par le FC Barcelone et présenté comme le nouveau Messi : "Il y a de bons joueurs et il y a de beaux joueurs, qui font des choses spectaculaires mais pas nécessairement efficaces. Vous savez pourquoi Messi est si bon ? Parce qu'il sait quand et comment jouer en passes simples. Il se dit : "Tu es mieux placé que moi ? Tiens, prends la balle". Il ne s'agit pas toujours de faire le mouvement le plus brillant, mais le meilleur et le plus intelligent. C'est ce que fait Florian. C'est pourquoi il est si bon".

Les états de service du joueur de 19 ans n'ont pas tapé que dans l'œil des recruteurs du Barça. Selon le spécialiste des transferts Ekrem Konur, les scouts du Real Madrid l'ont supervisé lors du choc remporté face au Bayern Munich (2-1) le week-end dernier. Wirtz n'a pas marqué face aux Bavarois mais il a mis à mal leur défense tout au long des 84 minutes passées sur la pelouse. Si les deux géants espagnols se mettent sur lui, sa cote va s'envoler rapidement !