Real Madrid - Mercato : les Merengue ont trouvé la solution pour virer Gareth Bale

Les derniers propos de Gareth Bale sur Sky Sport lors du rassemblement de la sélection galloise ont décidé Florentino Pérez à le mettre à la porte. En gros, l'ailier gauche expliquait que s'il était encore merengue, c'était uniquement de la faute de ses dirigeants. Que lui s'était mis d'accord avec un club chinois l'été dernier mais que le Real l'avait retenu au dernier moment… pour ne pas le faire jouer ou si peu.

Après une année de provocations en tous genres, cette sortie a constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça faisait déjà longtemps que Zinédine Zidane ne voulait plus entendre parler de l'ex joueur de Tottenham, Florentino Pérez a fini par se rallier à sa cause. Le président du Real Madrid ne veut plus entendre parler de son ancien chouchou.

Un tarif désormais attractif

Alors, aux grands maux les grands remèdes ! Selon les informations du quotidien anglais The Telegraph, le Real Madrid serait disposé à prendre à sa charge la moitié du salaire de Gareth Bale si un club accepte de le prendre en prêt. Et cela constitue tout de même 1,3 M€ par mois ! En divisant par deux le salaire du joueur, en quelque sorte, les Merengue s'assurent un retour de flamme de ses courtisans habituels (Manchester United, Tottenham, notamment). En espérant que, cette fois, les négociations iront jusqu'au bout !