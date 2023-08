Real Madrid - Mercato : les Merengue oublient Mbappé avec une recrue vitale

Alors que le mercato estival fermera ses portes dans quelques semaines, Kylian Mbappé semble s’éloigner. Cependant, l’attaquant parisien ne serait plus la priorité du Real Madrid depuis la blessure de Thibaut Courtois. Les Madrilènes seraient en passe de boucler l’arrivée du remplaçant du gardien belge.

Courtisé par le Bayern Munich et chassé de Chelsea avec l’arrivée de Robert Sánchez, Kepa Arrizabalaga aurait choisi de rejoindre le Real Madrid, révèle le journaliste Fabrizio Romano. Son arrivée devrait être officialisée très prochainement. Pour rappel, le Real Madrid ne compte pas sur le gardien remplaçant de Thibaut Courtois, Andriy Lunin.

Bayern CEO Dreesen ‘announces’ Kepa to Real Madrid: “We were close to this deal and we actually wanted to present Kepa today. But he chose to join Real Madrid”. 🚨⚪️ #RealMadrid



“He’s Spanish and so Kepa wanted to accept Real proposal”. pic.twitter.com/ftnOIylp7v