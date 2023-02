Real Madrid - Mercato : les Merengue préparent deux coups de fusil pour cet été

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Si le Real Madrid n'est jamais très actif au Mercato d'hiver, les Merengue travaillent toute l'année à l'anticipation de l'exercice suivant et aux besoins pouvant naître dans l'effectif. Si, jusqu'à présent, il n'était pas question de mettre un grand attaquant dans les pattes de Karim Benzema, les pépins physiques à répétition du Ballon d'Or font évoluer la réflexion de Florentino Perez.

Dybala à 12 M€...

D'après Defensa Central, le Real Madrid songerait de plus en plus à relancer la piste menant à Paulo Dybala (AS Rome, 29 ans). Une piste d'autant plus intéressante que l'Argentin (11 buts, 7 passes en 22 apparitions TTC cette saison) ne pèserait pas forcément lourd dans les finances de la Maison blanche. En effet, s'il est arrivé à Rome en qualité de joueur libre, Dybala a négocié une clause libératoire pour des clubs hors-Italie seulement fixée à 12 M€.

Et Dalot à prix cassé ?

D'après AS, le Real Madrid envisagerait aussi de recruter Diogo Dalot (Manchester United, 23 ans). A un an et demi de la fin de son contrat (2024), l'international portugais tarde à prolonger chez les Red Devils et les Merengue voient en lui une opportunité d'anticiper la succession de Dani Carvajal sur le flanc droit de la défense.