Real Madrid - Mercato : les pistes des Merengue pour remplacer Courtois

Le Real Madrid l'a annoncé jeudi après-midi, Thibaut Courtois va devoir se faire opérer d'une rupture du ligament croisé antérieur de genou gauche. Le gardien belge manquera plusieurs mois de compétition, ce qui oblige les Merengue à lui chercher un remplaçant d'urgence sur le marché des transferts. Pour donner des idées à Florentino Pérez, le journal madrilène AS a dressé une liste de noms qui pourraient débarquer cet été à la Maison Blanche. Tour d'horizon.

David de Gea : libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, le portier espagnol a tout du candidat idéal. L'ancien joueur de l'Atlético ne coûterait rien en indemnité de transfert et connaît l'exigence des grands clubs. Le Real Madrid y pense forcément.

Unai Simon : apprécié par le club merengue, le gardien de l'Athletic Bilbao n'a pas de "prix fixe" selon AS mais sera difficile à déloger. Le club basque a récemment refusé une offre de 50 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite et pourrait se montrer très gourmand.

L'option Keylor Navas

Kepa Arrizabalaga : bien connu en Espagne, il fut proche de rejoindre le Real de Zidane en 2018 mais l'opération avait échoué. Aujourd'hui, Kepa a des chances de quitter Chelsea puisque son coach, Mauricio Pochettino, pourrait installer la recrue Robert Sanchez en numéro 1. Mais danger pour Madrid, le Bayern serait très chaud sur ce dossier.

Au-delà de ces trois noms clinquants, la direction madrilène pourrait se rabattre sur des pistes déjà étudiées dans le passé pour le rôle de numéro 2, derrière Courtois. AS évoque notamment David Soria (Getafe), Dimitrievski (Rayo) et Pacheco (Espanyol). Des opportunités de marché se dessineront peut-être d'ici la fin du mois d'août. Un retour de Keylor Navas, qui ronge son frein au PSG, n'est pas à exclure. Sinon, le Real misera sur l'avenir. Les noms de Mamardashvili (FC Valence), Bono (FC Séville) et Livakovic (Dinamo Zagreb) prennent déjà de l'ampleur. Quoi qu'il arrive, les cages du Santiago-Bernabéu seront, sauf catastrophe, gardées par une nouvelle tête en septembre prochain.

