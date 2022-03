Real Madrid - Mercato : les socios rêvent d'imiter le FC Barcelone pour l'après Ancelotti

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Jusqu'à dimanche, la cote de Carlo Ancelotti au Real Madrid était bonne, voire très bonne. Son équipe était leader incontesté de la Liga, elle venait de sortir le PSG de la Champions League. Tout allait bien, surtout qu'un recrutement XXL se profile cet été, en plus de la fin des travaux du Bernabeu. Et puis, le FC Barcelone a débarqué, a collé une raclée insensée aux Merengue (4-0) dans leur antre et les belles certitudes se sont envolées. Désormais, l'entraîneur italien est fragilisé, contesté et, pour tout dire, sur un siège éjectable.

Selon AS, pour le remplacer, les socios auraient un nom en tête : Xabi Alonso. Actuellement entraîneur de la réserve de son club formateur, la Real Sociedad, l'ancien milieu de terrain serait vu comme la réponse parfaite au succès de Xavi au Barça. Lui aussi est un ancien de la maison, lui aussi a fait ses preuves ailleurs, lui aussi a des idées brillantes, lui aussi représente les belles heures de son club. Xabi Alonso comme Xavi ? Cela pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense si d'aventure les Merengue de Carlo Ancelotti déçoivent à nouveau !

Les fans de la Casa Blanca ont une idée en tête pour la succession de Carlo Ancelotti https://t.co/CH5n9nMrOr — Foot Mercato (@footmercato) March 22, 2022

