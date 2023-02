Real Madrid – Mercato : Marcelo quitte déjà l'Olympiakos !

Cinq mois seulement après son départ du Real Madrid et son arrivée en Grèce, où il avait été accueilli par près de 25 000 supporters, Marcelo quitte l’Olympiakos. Le club du Pirée l’a annoncé ce samedi. Son contrat résilié, Marcelo est donc libre de s’engager avec un autre club.

« Toute la famille de l’Olympiakos remercie Marcelo pour sa collaboration et sa présence à Thrylos, le temps de son séjour a été court, mais suffisant pour créer des liens éternels. Il sait qu’en Grèce, au Pirée, il aura toujours des amis ! », a expliqué le club grec. Marcelo a inscrit 3 buts en 10 matches avec Olympiakos.

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW