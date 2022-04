Real Madrid - Mercato : Marco Asensio affole l’Europe

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Marco Asensio va-t-il connaître un autre championnat que l’Espagne, pour la première fois de sa carrière ? Pas souvent utilisé par Carlo Ancelotti, cette saison, l’ailier espagnol pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs, où de nombreux clubs l’attendent.

Selon Nicolò Schira, le Milan AC, Arsenal et Newcastle surveillent de près l’ailier espagnol. Le joueur du Real Madrid réclame un salaire de 7 millions d’euros net par saison pour signer dans un des clubs.

#ACMilan are really interested in Marco #Asensio, who could leave #RealMadrid in summer. #Arsenal also want him and have talked with his agent. The winger asks €7M net as a salary and received a rich bid from #Newcastle, but is waiting for a club which will play #UCL #transfers