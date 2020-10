Real Madrid - Mercato : Mbappé envoie un nouveau signal positif aux Merengue

C'était la semaine internationale des accolades pour Kylian Mbappé ! Dimanche soir, pendant et après France-Portugal (0-0), l'attaquant du PSG a échangé plaisanterie et gros câlin avec son idole Cristiano Ronaldo. Cela avant d'apprendre que le quintuple Ballon d'Or était atteint de la Covid-19, heureusement sans conséquence. Et hier, le natif de Bondy a salué un adversaire croate après une rencontre qui l'a vu inscrire le but de la victoire tricolore (2-1), son 16e au niveau international.

Modric l'a salué aussi

Mais attention, il n'a pas salué n'importe quel adversaire. Ça n'a pas été le défenseur chargé de son marquage, le buteur croate ou le gardien qu'il a trompé en fin de partie. Non, il a laissé un message à Luka Modric… et par la même occasion au Real Madrid. Sur Instagram, Mbappé a écrit "Total respect" dans une photo où on le voit en train de serrer la main au meneur de jeu. Ce dernier lui a d'ailleurs répondu "Pareil pour toi, crack". Si ces deux-là ne se retrouvent pas dans la capitale espagnole l'été prochain…

D'ailleurs, alors que le mercato a refermé ses portes, le feuilleton de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n'a pas repris. Parce que Leonardo et Nasser al-Khelaïfi se sont faits une raison ?