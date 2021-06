Real Madrid - Mercato : Mbappé, Ramos… Ancelotti fait des annonces fortes

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Carlo Ancelotti ne risquait pas d'être impressionné, en ce début de soirée, par sa présentation en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid. Car non seulement l'Italien a de la bouteille entre sa carrière de joueur et celle d'entraîneur qui l'a emmené dans les plus grands clubs, mais en plus, il est déjà passé chez les Merengue, de 2013 à 2015, remportant la Coupe du Roi, la Champions League, la Supercoupe d'Europe et le Mondial des Clubs en 2014.

"Mbappé ? Les joueurs de qualité t'offrent de meilleurs opportunités de triompher"

Fort de cette expérience, Ancelotti a répondu aux questions polémiques sans ciller, notamment celles concernant l'avenir de certains joueurs et les potentielles recrues. "Quoi qu'il arrive, le Real Madrid sera compétitif dans toutes les compétitions et ce avec le meilleur effectif possible. Concernant Sergio Ramos, je vais discuter avec le club dans les prochains jours. Je n'imaginais pas revenir et je n'ai pas pu discuter avec José Angel. Sergio est un joueur très important pour le Real Madrid. Il est fondamental."

"L'avenir d'Isco, Bale et Marcelo ? J'ai beaucoup d'affection pour ces joueurs. Comment je vais les motiver à rester ? Je sais motiver les joueurs mais après, je ne peux pas rentrer sur le terrain. C'est là qu'ils doivent démontrer leur valeur. Mbappé ? Je crois que les joueurs de qualité t'offrent de meilleures opportunités de triompher. Il est important d'avoir une équipe équilibrée. Après, il est certain que la qualité individuelle des clubs t'apporte quelque chose de plus."

"Benzema doit marquer 50 buts, pas 30. Vinicius doit marquer plus, nous devons les aider pour atteindre ces objectifs. Il ne s'agit pas seulement de recruter un attaquant, mais de mettre en place un système et une mentalité offensive qui aident à arriver à cela. Je suis content de pouvoir compter de nouveau sur Benzema parce que j'ai vu combien il s'est amélioré. Et en plus, il y a Rodrigo et Vinicius, qui sont jeunes avec beaucoup de potentiel."